Tsodilo настроена оптимистично, так как оценка первой партии алмазов с ВК16 свидетельствует о перспективности

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Tsodilo Resources заявила, что независимая оценка партии алмазов, добытых с ВК12 в Ботсване, установила среднюю стоимость на уровне $197,68 за карат.

Партия состояла из 224 алмазов общим весом 34,35 карата коммерческого размера.

Средняя стоимость крупных алмазов в партии составила $360,22 за карат, в то время как стоимость камней меньшего размера достигла $87,86 за карат.

Компания сообщила, что это были достаточно маленькие образцы, которые должны быть рассмотрены как ориентировочные на данном этапе.

«Несмотря на то что первая партия состояла из маленьких камней, мы настроены позитивно после оценки камней, которая показала высокие результаты, - заявил президент компании Мишель де Вит (Michiel de Wit). – Из проб исторических алмазов мы узнали, что камни на проекте ВК16 являются высококачественными, мы рады, что продолжаем обнаруживать камни такого качества в образцах, полученных из скважин большого диаметра».

Партия в основном состоит из белых алмазов ювелирного качества, большинство из которых цвета G и выше по цветовой шкале.

Алмазоносная кимберлитовая трубка ВК16 протяженностью 6 га на поверхности известна тем, что содержит редкие и ценные алмазы типа IIa.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished