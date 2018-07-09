Ангольская Endiama приостанавливает проекты по добыче полезных ископаемых в ЦАР и алмазные проекты в Венесуэле

Сегодня

Ангольская государственная алмазная компания Endiama предположительно приостановила свои программы геологоразведки и разработки на своих проектах в Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

По данным Macauhub, компания сосредоточится на геологоразведке и добыче полезных ископаемых на новых алмазных участках в Анголе.

Президент Endiama Жозе Мануэль Ганга младший (José Manuel Ganga Júnior) сообщил, что контракт о добыче алмазов и других минеральных ресурсов, заключенный с правительством ЦАР, был приостановлен, «так как мы понимаем, что нам не хватает ресурсов для разработки разных проектов вне страны».

Он также заявил, что контракт с Венесуэлой о добыче золота и алмазов находится в процессе переоценки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished