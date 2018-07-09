Ангольская Endiama приостанавливает проекты по добыче полезных ископаемых в ЦАР и алмазные проекты в Венесуэле

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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

Ангольская Endiama приостанавливает проекты по добыче полезных ископаемых в ЦАР и алмазные проекты в Венесуэле

Сегодня
Новости
Ангольская государственная алмазная компания Endiama предположительно приостановила свои программы геологоразведки и разработки на своих проектах в Центральноафриканской Республике и Венесуэле.
По данным Macauhub, компания сосредоточится на геологоразведке и добыче полезных ископаемых на новых алмазных участках в Анголе.
Президент Endiama Жозе Мануэль Ганга младший (José Manuel Ganga Júnior) сообщил, что контракт о добыче алмазов и других минеральных ресурсов, заключенный с правительством ЦАР, был приостановлен, «так как мы понимаем, что нам не хватает ресурсов для разработки разных проектов вне страны».
Он также заявил, что контракт с Венесуэлой о добыче золота и алмазов находится в процессе переоценки.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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