Rio Tinto раскрыла производственные результаты второго квартала

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Фото: Rio Tinto

Сегодня Rio Tinto заявила, что во втором квартале 2018 года производство на алмазном руднике Аграйл (Argyle) выросло на 8% в количественном выражении по сравнению с вторым кварталом 2017 года, благодаря увеличению объемов переработанной руды после расширения доступности комбайна по переработке, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.На Даявик (Diavik) количество алмазов, добытых во втором квартале 2018 года, на 3% превышало уровень производства в том же квартале 2017 года, благодаря повышенной пропускной способности фабрики. Разработка проекта А21 идет с опережением плана, первая руда была добыта в марте. Ожидается, что проект достигнет полной производственной мощности в четвертом квартале 2018 года.Rio Tinto владеет и управляет рудником Аргайл, который находится в Восточном Кимберли в западной Австралии. Рудник разрабатывается с 1983 и произвел более 800 млн каратов алмазов.