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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

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25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

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Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

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13 июня 2018

Rio Tinto раскрыла производственные результаты второго квартала

Сегодня
Новости
Сегодня Rio Tinto заявила, что во втором квартале 2018 года производство на алмазном руднике Аграйл (Argyle) выросло на 8%  в количественном выражении по сравнению с вторым кварталом 2017 года, благодаря увеличению объемов переработанной руды после расширения доступности комбайна по переработке, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.

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Фото: Rio Tinto


На Даявик (Diavik) количество алмазов, добытых во втором квартале 2018 года, на 3% превышало уровень производства в том же квартале 2017 года, благодаря повышенной пропускной способности фабрики. Разработка проекта А21 идет с опережением плана, первая руда была добыта в марте. Ожидается, что проект достигнет полной производственной мощности в четвертом квартале 2018 года.
Rio Tinto владеет и управляет рудником Аргайл, который находится в Восточном Кимберли в западной Австралии. Рудник разрабатывается с 1983 и произвел более 800 млн каратов алмазов.

Виктория Кири, Rough&Polished 
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