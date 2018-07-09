АЛРОСА заняла лидирующие позиции в мире по показателю совокупного дохода акционеров по версии Boston Consulting Group

Сегодня

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, заняла 2-е место среди глобальных горнодобывающих компаний с рыночной капитализацией выше 4 млрд долларов США по показателю совокупного дохода акционеров (TSR) в рейтинге «Лидеры по созданию стоимости 2018» Boston Consulting Group.

Среднегодовой совокупный доход акционеров АЛРОСА, по подсчетам авторов рейтинга, составляет 25,4% за период с 2013 по 2017 гг., что существенно превышает медианное значение по отрасли в размере минус 3,3%.

Основные факторы роста, которые позволили войти список глобальных лидеров, - это рост продаж, увеличение прибыльности и рост дивидендных платежей.

Совокупный доход акционеров является ключевым показателем оценки доходности вложения в акции компаний и учитывает как изменение котировок акций, так и суммы выплаченных дивидендов.

«Наша компания стабильно занимает лидирующие позиции по рентабельности бизнеса, сохраняя уровень рентабельности выше 40% в последние 5 лет несмотря на один из самых высоких показателей по темпам роста бизнеса. Наша сфокусированная стратегия, направленная на развитие основного бизнеса, повышение операционной эффективности и обеспечение устойчивости бизнеса, я уверен, позволит нам сохранить наш статус компании, стабильно создающей стоимость для наших акционеров. Обновленная дивидендная политика, в разработке которой были учтены лучшие практики на рынке, только укрепит привлекательность АЛРОСА для инвесторов», – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.