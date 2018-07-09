Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
АЛРОСА заняла лидирующие позиции в мире по показателю совокупного дохода акционеров по версии Boston Consulting Group
Среднегодовой совокупный доход акционеров АЛРОСА, по подсчетам авторов рейтинга, составляет 25,4% за период с 2013 по 2017 гг., что существенно превышает медианное значение по отрасли в размере минус 3,3%.
Основные факторы роста, которые позволили войти список глобальных лидеров, - это рост продаж, увеличение прибыльности и рост дивидендных платежей.
Совокупный доход акционеров является ключевым показателем оценки доходности вложения в акции компаний и учитывает как изменение котировок акций, так и суммы выплаченных дивидендов.
«Наша компания стабильно занимает лидирующие позиции по рентабельности бизнеса, сохраняя уровень рентабельности выше 40% в последние 5 лет несмотря на один из самых высоких показателей по темпам роста бизнеса. Наша сфокусированная стратегия, направленная на развитие основного бизнеса, повышение операционной эффективности и обеспечение устойчивости бизнеса, я уверен, позволит нам сохранить наш статус компании, стабильно создающей стоимость для наших акционеров. Обновленная дивидендная политика, в разработке которой были учтены лучшие практики на рынке, только укрепит привлекательность АЛРОСА для инвесторов», – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
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