Неизменная бдительность GJEPC помогла властям раскрыть аферу по отмыванию денег

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Фото: GJEPC

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem&Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) благодарит правительство Индии и Управление по сбору данных о доходах (Directorate of Revenue Intelligence, DRI), которые вскрыли мошенничество в сфере импорта алмазов на сумму 30 млрд индийских рупий. Являясь ведущей организацией, которой вверено благосостояние более 6 000 членов и более 5 млн работников, которые зависят от этой индустрии, она регулярно создавала инициативы для того, чтобы государство знало о каких-либо нарушениях.К сожалению, группа людей, не являющихся членами GJEPC, использовала изделия из золота и камней для отмывания денег и ведения незаконных практик.Агенты таможни и большая часть оценщиков не были рекомендованы или не были указаны в качестве официальных представителей советом в рамках таможенной схемы оценки торговли.В течение последних месяцев GJEPC – организация, основанная министерством промышленности и торговли – был задействован в долгосрочной кампании по предотвращению ведения незаконных практик. Совет информировал правительство о том, что цена на несколько поставок из Гонконга была сильно завышена, а также представил доказательства этих завышений цен. Фактически люди из сектора торговли GJEPC выступили в качестве осведомителей в раскрытии аферы. Более того, все компании, потворствующие этой афере, не являлись членами совета. У совета имеются документальные свидетельства того, какие меры предприняла организация. Он поддерживает предоставленные правительству агентства.К сожалению, действия некоторых личностей и компаний, которые остались нераскрытыми, причиняют ущерб торговле повсеместно. Это индустрия, которая напрямую поддерживает 5 млн жизней. Отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий вносит 7% в ВВП Индии и 14% в экспорт товаров. Это стало возможно только благодаря напряженной работе в секторе.Управляющий комитет GJEPC благодарит своих членов за то, что они послужили осведомителями и предоставили информацию, помогая властям раскрыть аферу по отмыванию денег.