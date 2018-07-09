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13 июня 2018
Неизменная бдительность GJEPC помогла властям раскрыть аферу по отмыванию денег
Фото: GJEPC
К сожалению, группа людей, не являющихся членами GJEPC, использовала изделия из золота и камней для отмывания денег и ведения незаконных практик.
Агенты таможни и большая часть оценщиков не были рекомендованы или не были указаны в качестве официальных представителей советом в рамках таможенной схемы оценки торговли.
В течение последних месяцев GJEPC – организация, основанная министерством промышленности и торговли – был задействован в долгосрочной кампании по предотвращению ведения незаконных практик. Совет информировал правительство о том, что цена на несколько поставок из Гонконга была сильно завышена, а также представил доказательства этих завышений цен. Фактически люди из сектора торговли GJEPC выступили в качестве осведомителей в раскрытии аферы. Более того, все компании, потворствующие этой афере, не являлись членами совета. У совета имеются документальные свидетельства того, какие меры предприняла организация. Он поддерживает предоставленные правительству агентства.
К сожалению, действия некоторых личностей и компаний, которые остались нераскрытыми, причиняют ущерб торговле повсеместно. Это индустрия, которая напрямую поддерживает 5 млн жизней. Отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий вносит 7% в ВВП Индии и 14% в экспорт товаров. Это стало возможно только благодаря напряженной работе в секторе.
Управляющий комитет GJEPC благодарит своих членов за то, что они послужили осведомителями и предоставили информацию, помогая властям раскрыть аферу по отмыванию денег.
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