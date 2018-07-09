Новый генеральный директор Firestone Diamonds вошел в совет директоров

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Firestone Diamonds заявила, что новый генеральный директор Пол Босма (Paul Bosma), который приступил к работе 1 июля, вошел в состав совета директоров копании.Бывший генеральный директор Стюарт Браун (Stuart Brown) выбыл и состава совета директоров.«Мы рады принять Пола в совет директоров. Он обладает достаточной квалификацией для своей новой роли генерального директора после передачи дел из Сурата, которая продолжалась два месяца», - заявил неисполнительный директор компании Лучио Женовезе (Lucio Genovese).Босма, который раньше работал в De Beers, перешел в Firestone в 2014 году на пост управляющего минеральными ресурсами, а в 2016 году был назначен генеральным директором на руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото.Firestone, которая начала коммерческое производство на Ликхобонг 1 июля 2017 года, сообщила в марте, что добыла 379 716 каратов в первой половине 2018 года, который закончился 31 декабря 2017 года.Среди добытых камней был светло-желтый алмаз ювелирного качества весом 134 карата.