Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Новый генеральный директор Firestone Diamonds вошел в совет директоров
Бывший генеральный директор Стюарт Браун (Stuart Brown) выбыл и состава совета директоров.
«Мы рады принять Пола в совет директоров. Он обладает достаточной квалификацией для своей новой роли генерального директора после передачи дел из Сурата, которая продолжалась два месяца», - заявил неисполнительный директор компании Лучио Женовезе (Lucio Genovese).
Босма, который раньше работал в De Beers, перешел в Firestone в 2014 году на пост управляющего минеральными ресурсами, а в 2016 году был назначен генеральным директором на руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото.
Firestone, которая начала коммерческое производство на Ликхобонг 1 июля 2017 года, сообщила в марте, что добыла 379 716 каратов в первой половине 2018 года, который закончился 31 декабря 2017 года.
Среди добытых камней был светло-желтый алмаз ювелирного качества весом 134 карата.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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