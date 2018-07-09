Избран руководящий состав Набсовета АЛРОСА и состав его комитетов

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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

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Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

Избран руководящий состав Набсовета АЛРОСА и состав его комитетов

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Первый заместитель Председателя Правительства РФ − Министр финансов РФ Антон Силуанов избран председателем Наблюдательного совета АЛРОСА. Соответствующее решение члены Набсовета приняли на заочном голосовании 10 июля. Также был избран состав профильных комитетов, в том числе состав комитета по аудиту, который полностью сформирован из независимых директоров.
Антон Силуанов возглавляет Наблюдательный совет АЛРОСА с 2015 года.
Первым заместителем председателя Наблюдательного совета избран Егор Борисов, государственный советник республики Саха (Якутия). Заместителем председателя Наблюдательного совета избран генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
Члены Набсовета также избрали состав профильных комитетов. Комитет по стратегическому планированию возглавил заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев. В его состав также вошли: Егор Борисов, Сергей Иванов, первый заместитель главы Сунтарского улуса Николай Александров, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров, генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я) Сергей Местников, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) в 2016-2018 гг Евгений Чекин, генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков. В состав комитета также вошли независимые директора Мария Гордон, Дмитрий Конов и Олег Федоров.
Комитет по аудиту полностью сформирован из независимых директоров. Его возглавила Мария Гордон, также в состав вошли Олег Федоров и Валентина Лемешева.
Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавила независимый директор Валентина Лемешева, в него также вошли Дмитрий Конов и Сергей Местников.


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