Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
АЛРОСА увеличит долю в ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
В настоящее время АЛРОСА владеет 87,48% акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Еще 2,523% акций принадлежит миноритарным акционерам. Доля в размере 10% принадлежит АО «РИК Плюс», подконтрольному Правительству Республики Саха (Якутия). Эта доля включена в прогнозный план приватизации государственного имущества Якутии, а средства от ее продажи республика планирует направить на поддержку и развитие местных производителей товаров, работ и услуг, развитие и повышение конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий, реализацию инвестиционных и социально-значимых проектов.
Сумма сделки составит порядка 12 млрд рублей на основании отчета независимого оценщика. Как ожидается, процедура покупки акций будет завершена до сентября 2018 года.
После приобретения 10% акций общества АЛРОСА рассмотрит возможность второго этапа интеграции – присоединения ПАО «АЛРОСА-Нюрба» к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций.
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычные работы на этих объектах на подрядных условиях проводит Нюрбинский ГОК АЛРОСА. В 2017 году производство Нюрбинского ГОКа составило 7,7 млн карат, или 19% добычи Группы АЛРОСА.
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