АЛРОСА увеличит долю в ПАО «АЛРОСА-Нюрба»

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Наблюдательный совет АЛРОСА на заочном голосовании 10 июля принял решение об увеличении доли компании в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» до 97,48% путем приобретения 10% акций.

В настоящее время АЛРОСА владеет 87,48% акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Еще 2,523% акций принадлежит миноритарным акционерам. Доля в размере 10% принадлежит АО «РИК Плюс», подконтрольному Правительству Республики Саха (Якутия). Эта доля включена в прогнозный план приватизации государственного имущества Якутии, а средства от ее продажи республика планирует направить на поддержку и развитие местных производителей товаров, работ и услуг, развитие и повышение конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий, реализацию инвестиционных и социально-значимых проектов.

Сумма сделки составит порядка 12 млрд рублей на основании отчета независимого оценщика. Как ожидается, процедура покупки акций будет завершена до сентября 2018 года.

После приобретения 10% акций общества АЛРОСА рассмотрит возможность второго этапа интеграции – присоединения ПАО «АЛРОСА-Нюрба» к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций.

ПАО «АЛРОСА-Нюрба» владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычные работы на этих объектах на подрядных условиях проводит Нюрбинский ГОК АЛРОСА. В 2017 году производство Нюрбинского ГОКа составило 7,7 млн карат, или 19% добычи Группы АЛРОСА.