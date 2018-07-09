Совместное предприятие Botswana Diamonds и АЛРОСА обнаружили положительные минералы-индикаторы в Гоуп

Сегодня

Botswana Diamonds заявила, что выборка минералов компанией Sunland Minerals на восьми ранее обнаруженных и ярко выявленных геофизических аномалиях в районе Гоуп (Gope Region) в пустыне Калахари, Ботсвана, показала наличие положительных индикаторов кимберлита.

Sunland является совместным предприятием Botswana Diamonds и Alrosa.

Компания сообщила, что было добыто 267 минералов-индикаторов кимберлита.

Из них 41 гранат, 13 хромитов, 139 ильменитов, 4 хромдиопсида и 70 оливинов.

«Мы рады этому редкому явлению по трем причинам. Во-первых, обилие разных минералов-индикаторов кимберлита, во-вторых, присутствие оливинов и хромдиопсидов, которые являются минералами, недалеко перемещающимися в погодных условиях, и наконец, текстура рабочей поверхности говорит о том, что источник находится в данной местности, - заявил председатель компании Джон Тилинг (John Teeling). – Нашим следующим шагом будет проведение анализа возможного содержания алмазов до того, как мы начнем программу по бурению».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



