Меус назначен председателем Всемирной алмазной марки

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Фото: WFDB

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) назначила бывшего президента Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) Питера Меуса (Peter Meeus) на должность председателя своей программы «Всемирная алмазная марка» (World Diamond Mark, WDM).WDM была организована WFDB в 2012 году с целью распространения информации о ювелирных изделиях с бриллиантами и увеличения продаж алмазов по всему миру.Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) заявил, что Меус обладает «огромным опытом в алмазном секторе, его знают на мировом рынке алмазов».«WDM намерена принять меры по укреплению доверия в ювелирных магазинах, тем самым поддерживая спрос на алмазы, - сообщил Меус. – С помощью образования и цифрового маркетинга WDM предоставит ритейлерам средства для того, чтобы они смогли показать свою добросовестность и создать программу доверия потребителей, которая укрепит веру людей в алмазы».