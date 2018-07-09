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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

Меус назначен председателем Всемирной алмазной марки

Сегодня
Новости
Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) назначила бывшего президента  Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) Питера Меуса (Peter Meeus) на должность председателя своей программы «Всемирная алмазная марка» (World Diamond Mark, WDM).

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Фото: WFDB


WDM была организована WFDB в 2012 году с целью распространения информации о ювелирных изделиях с бриллиантами и увеличения продаж алмазов по всему миру.
Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) заявил, что Меус обладает «огромным опытом в алмазном секторе, его знают на мировом рынке алмазов».
«WDM намерена принять меры по укреплению доверия в ювелирных магазинах, тем самым поддерживая спрос на алмазы, - сообщил Меус. – С помощью образования и цифрового маркетинга WDM предоставит ритейлерам средства для того, чтобы они смогли показать свою добросовестность и создать программу доверия потребителей, которая укрепит веру людей в алмазы».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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