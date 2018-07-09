АЛРОСА расширяет программу страховой защиты активов

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По итогам открытого тендера АЛРОСА заключила договор страхования с Группой «СОГАЗ» сроком на один год. Риски АЛРОСА и ее 8 дочерних компаний застрахованы в общей сложности на 674,8 млрд рублей. При этом по сравнению с прошлыми годами страховое покрытие существенно расширено.

В соответствии со специально разработанной программой имущественного страхования, страхованию подлежит движимое и недвижимое имущество Группы АЛРОСА любого рода, включая подземные горно-капитальные работы, постоянные подземные стволы шахт, хвосты и дамбы хвостохранилищ. Страховое покрытие распространяется на любые машины, установки и оборудование под землей, включая улучшения этого имущества, произведенные в период страхования. Также страховой защитой обеспечена алмазная продукция. Страхование осуществляется на условиях «С ответственностью за все риски». Страховая сумма по страхованию имущества Группы АЛРОСА составляет 612,3 млрд рублей. При этом лимит возмещения по одному страховому случаю для АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «Севералмаз» увеличен по сравнению с прошлым годом более чем вдвое – с 10,5 млрд до 24 млрд рублей.

В этом году АЛРОСА также дополнительно застраховала машины и оборудование от поломок – ранее данный риск в программу страхования не включался. Еще одно важное новшество – впервые компания застраховала риск перерывов в производстве (Business Interruption – BI). Данный вид страхования широко применяется в мировой практике для возмещения постоянных расходов или потерь прибыли в случае остановки производственного процесса из-за аварии. Совокупная страховая сумма по BI для Группы установлена в размере 62,5 млрд рублей.

«При разработке страховой программы мы опирались как на отечественный, так и на зарубежный опыт. В марте этого года риск-инженерами ведущих участников международного рынка страхования горнорудной отрасли был проведен риск-аудит объектов Мирнинского, Айхальского и Удачнинского ГОКов. По его итогам были определены сценарии максимально возможных убытков и сформированы рекомендации по снижению рисков. Эти меры позволили нам оптимизировать параметры страховой программы», – сказал начальник отдела страхования АЛРОСА Акил Зубир.

Он также отметил, что перестрахование основной части рисков будет осуществлено на факультативной основе в ведущих международных перестраховочных компаниях – таких, как AIG, Swiss Re, Lloyds, Zurich, Munich Re. По словам А.Зубира, это гарантирует высокую надежность страховой защиты.

Помимо имущества структурных подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО), программа страхования будет действовать в отношении ПАО «Севералмаз», АО «Алмазы Анабара», ПАО «АЛРОСА-Нюрба», АО «АЛРОСА-Газ», АО «Вилюйская ГЭС-3», АО «Авиакомпания «АЛРОСА», АО «НПП Буревестник» и ООО «ПТВС».