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АЛРОСА по предложениям болельщиков назвала крупные алмазы «Лев Яшин» и «Блестящий момент!»

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, подвела итоги конкурса на «футбольное» имя для крупного алмаза. Компания определила сразу двух победителей, из Челябинска и Мирного, которые получат билеты на финальный матч Чемпионата мира по футболу в России FIFA 2018™. По их предложениям, факты извлечения двух камней будут названы «Лев Яшин» и «Блестящий момент!».
За 10 дней в конкурсе приняли участие более 550 человек, и многие из них предлагали сразу по несколько вариантов. Большой популярностью пользовались фамилии футболистов разных сборных, вариации названия чемпионата, и даже название официального футбольного мяча. Были и юмористические варианты – например, камень предлагали назвать в честь слез или других эмоций, продемонстрированных тем или иным игроком после гола или досадной ошибки. Не обошлось и без «Кокошника» и других неофициальных «символов» этого первенства.

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Фото: АЛРОСА


Более 30 человек предложили назвать алмаз «Лев Яшин» в честь легендарного советского вратаря. Первым из них стал Илья Турбачев из Челябинска, который получит билет на финальный матч.
«Чемпионат мира по футболу в России FIFA 2018™ войдет в историю и, уверен, станет легендарным, как и личность бесценного игрока Льва Яшина. Являясь лучшим голкипером мира ХХ века, единственным вратарем - обладателем «Золотого мяча» в мире и чемпионом Европы 1960 года, он стал, поистине, одной из знаковых фигур мирового футбола, своеобразным алмазом. Крупные алмазы встречаются в природе крайне редко, каждый из них уникален, и таким же уникальным человеком и выдающимся спортсменом был Лев Иванович», − сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
Изначально предполагалось, что выставленный на конкурс алмаз будет реализован на аукционе крупных камней в Москве. Однако память выдающегося голкипера является национальным достоянием. В связи с этим АЛРОСА приняла решение дать имя Льва Яшина факту извлечения другого, не предназначенного для аукциона алмаза – камня массой 69,7 карата, добытого на трубке «Юбилейная».
Супруге Льва Яшина, Валентине Тимофеевне, будет вручен сертификат с информацией об алмазе, а сам кристалл поступит на хранение в коллекцию АЛРОСА.

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Фото: АЛРОСА


Конкурсный же алмаз - камень массой 76,53 карата, добытый на трубке «Интернациональная», получит имя «Блестящий момент!». Он назван по предложению Айталины Аргуновой из Мирного, которая также получит билет на финальный матч.
«Мы хотели бы посвятить этот камень всем тем многочисленным блестящим моментам, которые продемонстрировала наша национальная сборная за 5 прошедших игр. Это великолепные голы, красивые выходы к воротам соперника, успешные действия защитников, и, конечно же, потрясающие сейвы вратаря нашей сборной. Я думаю, многие жители России искренне благодарны команде и ее тренеру за отличную игру и за огромное количество положительных эмоций», - сказал Сергей Иванов.

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