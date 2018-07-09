Lucapa добыла еще один крупный алмаз в Анголе

Сегодня

Фото: Lucapa Diamond

Lucapa Diamond заявила, что Sociedade Mineira Do Lulo, которой компания владеет на 40%, добыла алмаз весом 114 каратов на руднике Луло (Lulo) в Анголе.Другими акционерами на проекте Луло являются Endiama и Rosas Petras.Камень, добытый на аллювиальном участке Блок 6, является 11-ым алмазом, который весит более 100 каратов, обнаруженным на сегодняшний день, и третьим в этом году.«Алмаз весом 114 каратов дополнил значительный запас крупных камней, которые будут реализованы во время продаж позднее в этом году компанией Sociedade Mineira Do Lulo», - заявила компания.Lucapa и ее партнеры по Луло продолжают поиски первоначальных источников кимберлита, который производит исключительные камни. Компании проводят программу геологоразведки кимберлита, используя три буровые установки.