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13 июня 2018

Lucapa добыла еще один крупный алмаз в Анголе

Сегодня
Новости
Lucapa Diamond заявила, что Sociedade Mineira Do Lulo, которой компания владеет на 40%, добыла алмаз весом 114 каратов на руднике Луло (Lulo) в Анголе.

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Фото: Lucapa Diamond


Другими акционерами на проекте Луло являются Endiama и Rosas Petras.     
Камень, добытый на аллювиальном участке Блок 6, является 11-ым алмазом, который весит более 100 каратов, обнаруженным на сегодняшний день, и третьим в этом году.
«Алмаз весом 114 каратов дополнил значительный запас крупных камней, которые будут реализованы во время продаж позднее в этом году компанией Sociedade Mineira Do Lulo», - заявила компания.
Lucapa и ее партнеры по Луло продолжают поиски первоначальных источников кимберлита, который производит исключительные камни. Компании проводят программу геологоразведки кимберлита, используя три буровые установки.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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