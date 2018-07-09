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Горная добыча в Намибии вырастет на 11% в этом году, перед тем как в 2019 году темпы производства снизятся

Сегодня
Новости
Банк Намибии заявил, что объем горной добычи страны, как ожидается, будет продолжать расти в этом году, до того как в 2019 году производство снизится из-за истощения алмазных запасов на алмазных месторождениях.
Ожидается, что в отрасли будет отмечен рост на 10,9% в этом году по сравнению со спадом на 12% в 2017 году и снижением на 5,3% в следующем году, сообщил банк.
«В этом отношении рудник Элизабет Бэй (Elizabeth Bay), который расположен рядом с Людеритц (Lüderitz) будет закрыт, так как он не приносит никакой прибыли, - заявил центральный банк страны. – Ожидается, что DebMarine Namibia значительно увеличит добычу в среднесрочной перспективе, увеличивая перспективы роста алмазной промышленности начиная с 2021 года и далее».
В январе агентство Reuters сообщило, что Namdeb, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, было готово уволить около 130 из своих 1 700 квалифицированных работников на добровольной основе.
Namdeb намерена закрыть 4 рудника к 2022 году.
Рудник Элизабет Бэй будет закрыт к концу 2018 года, тогда как Даберас (Daberas) будет закрыт к концу 2019 года, Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) – к 2020, а самый главный, Саутерн Коастал (Southern Coastal) – к 2022.
Namdeb Holdings увеличила производство на 12%, до 50 00 каратов, в первом квартале 2018 года, проводя операции по добыче на наземных участках с увеличивающимся содержанием алмазов.
В 2017 году она произвела 1 805 млн каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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