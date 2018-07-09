Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
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Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Горная добыча в Намибии вырастет на 11% в этом году, перед тем как в 2019 году темпы производства снизятся
Ожидается, что в отрасли будет отмечен рост на 10,9% в этом году по сравнению со спадом на 12% в 2017 году и снижением на 5,3% в следующем году, сообщил банк.
«В этом отношении рудник Элизабет Бэй (Elizabeth Bay), который расположен рядом с Людеритц (Lüderitz) будет закрыт, так как он не приносит никакой прибыли, - заявил центральный банк страны. – Ожидается, что DebMarine Namibia значительно увеличит добычу в среднесрочной перспективе, увеличивая перспективы роста алмазной промышленности начиная с 2021 года и далее».
В январе агентство Reuters сообщило, что Namdeb, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, было готово уволить около 130 из своих 1 700 квалифицированных работников на добровольной основе.
Namdeb намерена закрыть 4 рудника к 2022 году.
Рудник Элизабет Бэй будет закрыт к концу 2018 года, тогда как Даберас (Daberas) будет закрыт к концу 2019 года, Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) – к 2020, а самый главный, Саутерн Коастал (Southern Coastal) – к 2022.
Namdeb Holdings увеличила производство на 12%, до 50 00 каратов, в первом квартале 2018 года, проводя операции по добыче на наземных участках с увеличивающимся содержанием алмазов.
В 2017 году она произвела 1 805 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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