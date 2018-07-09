Семья пострадавшего на руднике «Удачный» получит компенсацию более 2 млн рублей – АЛРОСА

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Семья пострадавшего в результате взрыва на руднике «Удачный» получит компенсацию в размере более 2 млн рублей, сообщает агентство Интерфакс – Дальний Восток.

Вчера АЛРОСА сообщила о взрыве на подземном руднике «Удачный». В момент взрыва в шахте находилось 174 рабочих. В результате взрыва погиб один горняк.

«Все сотрудники группы АЛРОСА застрахованы по коллективному договору страхования, который предусматривает компенсационные выплаты в случае возникновения несчастного случая на работе в размере 2 млн рублей», - сообщила агентству пресс-служба компании.

Кроме того, семье пострадавшего будет выплачена материальная помощь в соответствии с коллективным договором АК АЛРОСА и профсоюза «Профалмаз», говорится в сообщении агентства.

На месте создана специальная комиссия по расследованию случившегося.

Рудник «Удачный» приступил к работе в штатном режиме.



Виктория Кири, Rough&Polished



