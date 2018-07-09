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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

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Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

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13 июня 2018

Семья пострадавшего на руднике «Удачный» получит компенсацию более 2 млн рублей – АЛРОСА

Сегодня
Новости
Семья пострадавшего в результате взрыва на руднике «Удачный» получит компенсацию в размере более 2 млн рублей, сообщает агентство Интерфакс – Дальний Восток.
Вчера АЛРОСА сообщила о взрыве на подземном руднике «Удачный». В момент взрыва в шахте находилось 174 рабочих. В результате взрыва погиб один горняк.
«Все сотрудники группы АЛРОСА застрахованы по коллективному договору страхования, который предусматривает компенсационные выплаты в случае возникновения несчастного случая на работе в размере 2 млн рублей», -  сообщила агентству пресс-служба компании.
Кроме того, семье пострадавшего будет выплачена материальная помощь в соответствии с коллективным договором АК АЛРОСА и профсоюза «Профалмаз», говорится в сообщении агентства.
На месте создана специальная комиссия по расследованию случившегося.
Рудник «Удачный» приступил к работе в штатном режиме.    

Виктория Кири, Rough&Polished

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