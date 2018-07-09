Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Семья пострадавшего на руднике «Удачный» получит компенсацию более 2 млн рублей – АЛРОСА
Вчера АЛРОСА сообщила о взрыве на подземном руднике «Удачный». В момент взрыва в шахте находилось 174 рабочих. В результате взрыва погиб один горняк.
«Все сотрудники группы АЛРОСА застрахованы по коллективному договору страхования, который предусматривает компенсационные выплаты в случае возникновения несчастного случая на работе в размере 2 млн рублей», - сообщила агентству пресс-служба компании.
Кроме того, семье пострадавшего будет выплачена материальная помощь в соответствии с коллективным договором АК АЛРОСА и профсоюза «Профалмаз», говорится в сообщении агентства.
На месте создана специальная комиссия по расследованию случившегося.
Рудник «Удачный» приступил к работе в штатном режиме.
Виктория Кири, Rough&Polished
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