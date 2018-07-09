Известны даты проведения Всемирного алмазного конгресса 2018

Сегодня

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) заявила, что Всемирный алмазный конгресс 2018 пройдет в Мумбае, Индия, с 23 по 25 октября.

Конгресс представляет собой проходящее раз в два года собрание WFDB и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA).





Фото: WFDB





Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) сообщил: «Я рад подтвердить даты проведения Всемирного алмазного конгресса. Я хотел бы также выразить признательность от лица WFDB нашим коллегам из Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse), которые любезно согласились провести Конгресс 2018 года. Это очень важная встреча, на которой мы обсудим ряд вопросов, возникающих в алмазной индустрии повсеместно. Конгресс послужит критическим форумом для президентов WFDB и членов их делегаций, которые примут участие в дебатах и обсуждениях вопросов на повестке дня, позволяя нам получить информацию об алмазных отраслях из каждого уголка мира».



Виктория Кири, Rough&Polished