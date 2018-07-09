Вход
Регистрация

Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

Известны даты проведения Всемирного алмазного конгресса 2018

Сегодня
Новости

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) заявила, что Всемирный алмазный конгресс 2018 пройдет в Мумбае, Индия, с 23 по 25 октября.
Конгресс представляет собой проходящее раз в два года собрание WFDB и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA).

news_03072018_ernie.png
Фото: WFDB


Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) сообщил: «Я рад подтвердить даты проведения Всемирного алмазного конгресса. Я хотел бы также выразить признательность от лица WFDB нашим коллегам из Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse), которые любезно согласились провести Конгресс 2018 года. Это очень важная встреча, на которой мы обсудим ряд вопросов, возникающих в алмазной индустрии повсеместно. Конгресс послужит критическим форумом для президентов WFDB и членов их делегаций, которые примут участие в дебатах и обсуждениях  вопросов на повестке дня, позволяя нам получить информацию об алмазных отраслях из каждого уголка мира».

Виктория Кири, Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished