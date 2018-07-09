Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Мировая добыча алмазов выросла в 2017 году
Добыча алмазов также возросла на 29% в стоимостном выражении, до $15,87 млрд, в прошлом году.
Россия продолжает оставаться самым крупным производителем алмазов, так как добыча страны составила $4,11 млрд в стоимостном выражении и 42,6 млн каратов в натуральном выражении.
Канада опередила Ботсвану и осталась на втором месте по объему производства алмазов, по мере того как уровень добычи страны увеличился на 78%, до 23,2 млн каратов.
Ботсвана произвела 23 млн каратов.
Однако южноафриканская страна осталась на втором месте по производству алмазов в стоимостном выражении, увеличив добычу на 14,7 %, до $3,09 млрд, благодаря росту цен на камни в стране, которые выросли на 11,3%, до $319 за карат.
Добыча в Южной Африке в натуральном выражении составила 9,7 млн каратов, уступив место Демократической Республике Конго, уровень добычи которой составил 19 млн каратов, и Австралии, которая произвела 17,1 млн каратов.
КП заявил, что мировой импорт алмазов увеличился на 3%, до $50 млрд в этом году, увеличив общий объем на 28%, до 490 млн каратов.
Однако средняя цена на импортируемые алмазы упала на 20%, до $102 за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)