Мировая добыча алмазов выросла в 2017 году

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Кимберлийский Процесс (Kimberley Process, KP) заявил, что мировой уровень производства алмазов увеличился на 19%, до 151 млн каратов, в 2017 году.Добыча алмазов также возросла на 29% в стоимостном выражении, до $15,87 млрд, в прошлом году.Россия продолжает оставаться самым крупным производителем алмазов, так как добыча страны составила $4,11 млрд в стоимостном выражении и 42,6 млн каратов в натуральном выражении.Канада опередила Ботсвану и осталась на втором месте по объему производства алмазов, по мере того как уровень добычи страны увеличился на 78%, до 23,2 млн каратов.Ботсвана произвела 23 млн каратов.Однако южноафриканская страна осталась на втором месте по производству алмазов в стоимостном выражении, увеличив добычу на 14,7 %, до $3,09 млрд, благодаря росту цен на камни в стране, которые выросли на 11,3%, до $319 за карат.Добыча в Южной Африке в натуральном выражении составила 9,7 млн каратов, уступив место Демократической Республике Конго, уровень добычи которой составил 19 млн каратов, и Австралии, которая произвела 17,1 млн каратов.КП заявил, что мировой импорт алмазов увеличился на 3%, до $50 млрд в этом году, увеличив общий объем на 28%, до 490 млн каратов.Однако средняя цена на импортируемые алмазы упала на 20%, до $102 за карат.