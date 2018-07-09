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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

IDE поддерживает стартапы на ранних этапах развития

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Новости
Технологический инкубатор Diamond Tech Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange) подписал контракт с израильским стартапом Inova Diamonds Ltd. Компания использует технологию увеличенной реальности, которая позволяет клиентам виртуально примерить кольца с бриллиантами и ювелирные изделия, используя компьютеризированные изображения. Стартрап был создан Артемом Соунделзоном и Геннадием Писецким, говорится в пресс-релизе Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute, IDI).

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Фото: IDI


IDE запустила Diamond Tech в рамках стратегии, которая объединяет инновационную креативность Нации стартапов и традиции и талант израильской алмазной отрасли, согласно сообщению института.
Директор Diamond Tech Хана Толедано (Hana Toledano) заявила: «Инновационный центр ищет стартапы, которые привносят новейшие и захватывающие технологии в мир бриллиантов. Это способ обеспечить продолжающийся рост и успех этой выдающийся отрасли».
Стартапы призваны поддерживать и развивать израильскую алмазную индустрию.

Виктория Кири, Rough&Polished
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