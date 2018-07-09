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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

АЛРОСА прокомментировала происшествие на руднике "Удачный"

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11 июля 05:26 утра по местному времени на пульт диспетчера подземного рудника "Удачный" поступило сообщение о том, что на горизонте -580 во время проведения проходческих работ, в момент заряжания забоя произошел взрыв взрывчатых материалов.
Введен план ликвидации аварии. На месте работали два взвода военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). В момент взрыва в шахте находилось 174 работника. Все работники, кроме постов охраны, были выведены из рудника.
В результате происшествия погиб работник  Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления  УКС 1971 г.р.
В 08:09 часов по местному времени рудник «Удачный» приступил к работе в штатном режиме. Газовая обстановка в норме. На месте создана и работает комиссия по расследованию случившегося.
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