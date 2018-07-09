АЛРОСА прокомментировала происшествие на руднике "Удачный"

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11 июля 05:26 утра по местному времени на пульт диспетчера подземного рудника "Удачный" поступило сообщение о том, что на горизонте -580 во время проведения проходческих работ, в момент заряжания забоя произошел взрыв взрывчатых материалов.

Введен план ликвидации аварии. На месте работали два взвода военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). В момент взрыва в шахте находилось 174 работника. Все работники, кроме постов охраны, были выведены из рудника.

В результате происшествия погиб работник Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления УКС 1971 г.р.

В 08:09 часов по местному времени рудник «Удачный» приступил к работе в штатном режиме. Газовая обстановка в норме. На месте создана и работает комиссия по расследованию случившегося.