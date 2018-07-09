АЛРОСА в июне реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $390 млн

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в июне и за шесть месяцев 2018 года.

В июне текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $390,3 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $383,7 млн долларов США, бриллиантов − $6,6 млн.

Всего в первом полугодии 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $2,689 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 6 месяцев 2018 года составила $2,639 млрд, бриллиантов – $49,9 млн.

«Спрос на весь ассортимент алмазной продукции остается устойчивым, что позволяет компании получать хорошие результаты продаж. Июньские продажи оказались на 35,5% выше, чем в мае этого года, и на 7% выше, чем в июне прошлого года. В целом, во втором квартале был практически не заметен традиционный для этого периода сезонный спад», - прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.