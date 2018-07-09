Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
АЛРОСА в июне реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $390 млн
В июне текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $390,3 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $383,7 млн долларов США, бриллиантов − $6,6 млн.
Всего в первом полугодии 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $2,689 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 6 месяцев 2018 года составила $2,639 млрд, бриллиантов – $49,9 млн.
«Спрос на весь ассортимент алмазной продукции остается устойчивым, что позволяет компании получать хорошие результаты продаж. Июньские продажи оказались на 35,5% выше, чем в мае этого года, и на 7% выше, чем в июне прошлого года. В целом, во втором квартале был практически не заметен традиционный для этого периода сезонный спад», - прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.
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