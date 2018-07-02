Arctic Star объявляет, что запас алмазов, установленный после бурения на алмазном проекте Тимантти в Финляндии, составляет 758 камней

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Arctic Star Exploration Corp объявила о втором наборе результатов, полученных после проведения операций по бурению на кимберлите Вайт Вулф (White Wolf) на полностью принадлежащем ей алмазном проекте Тимантти (Timantti) рядом с Куусамо, Финляндия. Обработка 262,33 кг почвы показала, что содержание алмазов составляет 758 камней.

Бадди Дойл (Buddy Doyle), вице-президент по разведке, заявил: «Нас обнадеживают результаты, полученные с кимберлита Вайт Вулф, мы ожидаем результатов с Блек Вулф (Black Wolf) и Грей Вулф (Grey Wolf) до конца этого месяца. Получив все результаты, мы сможем планировать следующий этап для этих кимберлитов. Однако мы сосредоточимся на том, чтобы обнаружить больше, мы думаем, что можем найти больший кимберлит, основываясь на результатах анализа индикаторов алмазов в отвалах в этой области, и как минимум несколько отдельных участков. Представляется более целесообразным разведывать и проводить анализ щелочной плавки, чтобы представить отчет о кимберлитах, на которых нужно проводить программу по выборке проб до того, как заниматься этими программами на Вулфах».

Летняя программа разведки находится в стадии выполнения с целью идентифицировать другие кимберлиты, включая выборку отвалов и эскера, а также воздушные и наземные геофизические исследования.

В прошлом месяце компания объявила о своих первых исследованиях после весенней программы по бурению. Результаты показывают, что содержание алмазов на 100 кг керна составляет 100 камней.



