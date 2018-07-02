Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
Вчера
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Arctic Star объявляет, что запас алмазов, установленный после бурения на алмазном проекте Тимантти в Финляндии, составляет 758 камней
Бадди Дойл (Buddy Doyle), вице-президент по разведке, заявил: «Нас обнадеживают результаты, полученные с кимберлита Вайт Вулф, мы ожидаем результатов с Блек Вулф (Black Wolf) и Грей Вулф (Grey Wolf) до конца этого месяца. Получив все результаты, мы сможем планировать следующий этап для этих кимберлитов. Однако мы сосредоточимся на том, чтобы обнаружить больше, мы думаем, что можем найти больший кимберлит, основываясь на результатах анализа индикаторов алмазов в отвалах в этой области, и как минимум несколько отдельных участков. Представляется более целесообразным разведывать и проводить анализ щелочной плавки, чтобы представить отчет о кимберлитах, на которых нужно проводить программу по выборке проб до того, как заниматься этими программами на Вулфах».
Летняя программа разведки находится в стадии выполнения с целью идентифицировать другие кимберлиты, включая выборку отвалов и эскера, а также воздушные и наземные геофизические исследования.
В прошлом месяце компания объявила о своих первых исследованиях после весенней программы по бурению. Результаты показывают, что содержание алмазов на 100 кг керна составляет 100 камней.
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