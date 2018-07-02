Trans Atlantiс продала около 27 000 каратов алмазов высокого качества на тендере в Дубае

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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

Вчера

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

Trans Atlantiс продала около 27 000 каратов алмазов высокого качества на тендере в Дубае

Сегодня
Новости
news_10072018_transat.pngTrans Atlantiс Gem Sales заявила, что реализовала 27 161 карат алмазов высокого качества на тендере в Дубае в июне. Алмазы были добыты на ангольских и южноафриканских рудниках, а их продажная стоимость достигла $35 млн, сообщает агентство Rapaport.
Камни были проданы по средней цене в размере $1 288 за карат.
«Число регистраций и количество участников в наших тендерах продолжает расти, так как мы показываем регулярный и последовательный уровень производства», - агентство процитировало  представителя компании.
В мае TAGS реализовала приблизительно 50 000 каратов алмазов высокого качества за $41 млн.

Виктория Кири, Rough&Polished 
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