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Эксклюзив

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Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

Вчера

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

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Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

В ближайшие годы АЛРОСА сможет выплачивать свыше 50% чистой прибыли в виде дивидендов

Сегодня
Новости

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов в эксклюзивном интервью телеканалу НТВ заявил, что компания в ближайшие годы сможет направлять на дивиденды свыше 50% чистой прибыли по МСФО, и выразил уверенность, что этот показатель в ближайшие годы будет расти. По его словам, АЛРОСА является одним из крупнейших налогоплательщиков в России и об этом говорит объем соответствующих поступлений в федеральный бюджет и в бюджет Республики Саха в этом году, который оставит около 70 млрд рублей.
При этом он сообщил, что средняя зарплата работников компании составляет около 120 000 рублей в месяц, что является очень привлекательным уровнем оплаты труда в России. Рассказывая далее о социальных программах, осуществляемых в АЛРОСА, Сергей Иванов сказал, что компания инвестирует в социальные проекты около 10 млрд рублей и что одним из таких проектов является реабилитационный центр под Якутском, где в год смогут обучаться около трех тысяч детей с нарушениями опорно-двигательной системы и отклонениями по зрению и слуху.
Руководитель АЛРОСА сообщил также, что компания сможет принять участие в приватизации смоленского «Кристалла», крупнейшего производителя бриллиантов в стране, если ее устроит оценка данного предприятия, проводимая Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.
Рассказывая о добытом в прошлом году компанией уникальном розовом алмазе весом 28 каратов, Сергей Иванов раскрыл, что АЛРОСА планирует продать его по цене примерно $500 000 за карат, отметив, что он не представляет какой-то ценности для Гохрана, для государства и что у компании есть и ряд других уникальных камней.

Виктория Кири, Rough&Polished

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