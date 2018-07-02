В ближайшие годы АЛРОСА сможет выплачивать свыше 50% чистой прибыли в виде дивидендов

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Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов в эксклюзивном интервью телеканалу НТВ заявил, что компания в ближайшие годы сможет направлять на дивиденды свыше 50% чистой прибыли по МСФО, и выразил уверенность, что этот показатель в ближайшие годы будет расти. По его словам, АЛРОСА является одним из крупнейших налогоплательщиков в России и об этом говорит объем соответствующих поступлений в федеральный бюджет и в бюджет Республики Саха в этом году, который оставит около 70 млрд рублей.

При этом он сообщил, что средняя зарплата работников компании составляет около 120 000 рублей в месяц, что является очень привлекательным уровнем оплаты труда в России. Рассказывая далее о социальных программах, осуществляемых в АЛРОСА, Сергей Иванов сказал, что компания инвестирует в социальные проекты около 10 млрд рублей и что одним из таких проектов является реабилитационный центр под Якутском, где в год смогут обучаться около трех тысяч детей с нарушениями опорно-двигательной системы и отклонениями по зрению и слуху.

Руководитель АЛРОСА сообщил также, что компания сможет принять участие в приватизации смоленского «Кристалла», крупнейшего производителя бриллиантов в стране, если ее устроит оценка данного предприятия, проводимая Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Рассказывая о добытом в прошлом году компанией уникальном розовом алмазе весом 28 каратов, Сергей Иванов раскрыл, что АЛРОСА планирует продать его по цене примерно $500 000 за карат, отметив, что он не представляет какой-то ценности для Гохрана, для государства и что у компании есть и ряд других уникальных камней.

Виктория Кири, Rough&Polished

