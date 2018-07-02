Petra избавляется от доли KEM JV

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Petra Diamonds и ее партнеры по программе вовлечения коренного населения в экономику (black economic empowerment, BEE) решили отказаться от доли в размере 75,9% в совместном предприятии Kimberley Epaka Mining (KEM JV) в пользу своего партнера по совместному предприятию Ekapa Mining за встречное денежное возмещение в размере 300 млн рандов.

Такая реализация доли поможет дирекции Petra сконцентрироваться на своих главных активах – рудниках Финш (Finsch) и Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.

Также компания владеет Williamson Diamonds в Танзании.

«Основная причина передачи доли акций – это возможность обеспечить устойчивое будущее KEM JV, отдавая проведение всех операций под руководство одной компании, которая лучше всего подходит для управления предприятием таким образом, чтобы максимально увеличить использование ресурсов предприятия», - заявила Petra.

Сумма 300 млн рандов будет выплачиваться ежемесячно, начиная с января, с периодом рассрочки в два года.

Передача доли пройдет на основании допущения о непрерывности деятельности. Ekapa Mining возьмет на себя все обязательства по финансам, заботе о работниках, защите среды, здоровью, безопасности, а также социальные обязательства касательно работ KEM JV.

KEM JV являлось совместным предприятием Petra и ее партнером Ekapa Mining и объединяло операции на подземном руднике Кимберлей (Kimberley), обширные программы по переработке отвалов и центральную перерабатывающую установку, проводящую операции в большом объеме. Все они расположены в области или рядом с историческим центром добычи алмазов Кимберли в Южной Африке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



