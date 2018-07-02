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13 июня 2018
Petra избавляется от доли KEM JV
Такая реализация доли поможет дирекции Petra сконцентрироваться на своих главных активах – рудниках Финш (Finsch) и Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.
Также компания владеет Williamson Diamonds в Танзании.
«Основная причина передачи доли акций – это возможность обеспечить устойчивое будущее KEM JV, отдавая проведение всех операций под руководство одной компании, которая лучше всего подходит для управления предприятием таким образом, чтобы максимально увеличить использование ресурсов предприятия», - заявила Petra.
Сумма 300 млн рандов будет выплачиваться ежемесячно, начиная с января, с периодом рассрочки в два года.
Передача доли пройдет на основании допущения о непрерывности деятельности. Ekapa Mining возьмет на себя все обязательства по финансам, заботе о работниках, защите среды, здоровью, безопасности, а также социальные обязательства касательно работ KEM JV.
KEM JV являлось совместным предприятием Petra и ее партнером Ekapa Mining и объединяло операции на подземном руднике Кимберлей (Kimberley), обширные программы по переработке отвалов и центральную перерабатывающую установку, проводящую операции в большом объеме. Все они расположены в области или рядом с историческим центром добычи алмазов Кимберли в Южной Африке.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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