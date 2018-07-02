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Объем добычи алмазов BlueRock за первое отчетное полугодие вырос на 81% по сравнению с прошлым годом
Генеральный директор компании Адам Воу (Adam Waugh) заявил, что было переработано 34 247 тонн во время второго квартала, в то время как в первом полугодии объем производства увеличился на 81%, до 73 028 тонн, по сравнению с результатами прошлого года, когда было переработано 40 343 тонны.
«Благодаря нашей опытной команде в полях, этот квартал получился успешным. Добыча алмазов исключительного качества с нашего проекта Кареевлей продолжается, несмотря на пять недель задержки из-за погодных условий и поломки дробильной установки», - сообщил он.
BlueRock реализовала 875,31 карата во втором квартале по сравнению с 1 563 каратами в первом квартале. Средняя цена за карат оставила $305,34.
В июне 2018 года началась добыча на второй кимберлитовой трубке компании KV1.
Предполагается, что содержание алмазов на участке К1 составляет 6,3 карата на сто тонн руды, и добыча привлечет материальные средства.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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