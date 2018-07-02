Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
Сегодня
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
SYNTHdetect компании De Beers номинировано на премию JNA Awards 2018
Фото: De Beers Group
SYNTHdetect может тестировать сразу несколько камней в ювелирных изделиях, что снижает затраты для ритейлеров и производителей ювелирных изделий, а также гарантирует, что они не приобретут синтетические камни. Судьи посетили лабораторию IIDGR в Сурате, Индия, где им продемонстрировали SYNTHdetect в действии.
Джонатан Кендал (Jonathan Kendall), президент IIDGR, заявил: «Мы рады, что SYNTHdetect было номинировано на премию JNA Awards этого года. Устройство SYNTHdetect было разработано с помощью патентованной технологии IIDGR, мы счастливы, что наши ученые получили признание за свои инновационные решения благодаря этой номинации. Мы гордимся, что это устройство использует новаторский подход к сканированию синтетических бриллиантов и продолжает получать положительные отзывы от наших клиентов».
Судьи объявят победителей на церемонии вручения наград JNA Awards и Гала ужине 16 сентября во время Гонконгской ярмарки ювелирных изделий и драгоценных камней (Hong Kong Jewellery & Gem Fair).
Виктория Кири, Rough&Polished
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