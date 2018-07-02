SYNTHdetect компании De Beers номинировано на премию JNA Awards 2018

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Фото: De Beers Group

Международный институт классификации и исследования алмазов и бриллиантов (International Institute of Diamond Grading & Research, IIDGR), подразделение De Beers, объявил, что новаторское скрининговое устройство по обнаружению синтетических бриллиантов, SYNTHdetect, которое запустили в прошлом году, стало финалистом конкурса «Инновация года в отрасли» премии JNA Awards, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.SYNTHdetect может тестировать сразу несколько камней в ювелирных изделиях, что снижает затраты для ритейлеров и производителей ювелирных изделий, а также гарантирует, что они не приобретут синтетические камни. Судьи посетили лабораторию IIDGR в Сурате, Индия, где им продемонстрировали SYNTHdetect в действии.Джонатан Кендал (Jonathan Kendall), президент IIDGR, заявил: «Мы рады, что SYNTHdetect было номинировано на премию JNA Awards этого года. Устройство SYNTHdetect было разработано с помощью патентованной технологии IIDGR, мы счастливы, что наши ученые получили признание за свои инновационные решения благодаря этой номинации. Мы гордимся, что это устройство использует новаторский подход к сканированию синтетических бриллиантов и продолжает получать положительные отзывы от наших клиентов».Судьи объявят победителей на церемонии вручения наград JNA Awards и Гала ужине 16 сентября во время Гонконгской ярмарки ювелирных изделий и драгоценных камней (Hong Kong Jewellery & Gem Fair).