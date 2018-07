Всемирный алмазный музей проведет Выставку жемчуга Катара в Москве

Сегодня

Новая, принятая критиками выставка «Жемчуг: Сокровища морей и рек» (Pearls: Treasures from the Seas and the Rivers) откроется в Москве 11 июля в рамках Года культуры Катара в России 2018. В частности, выставка проходит в рамках программы этого «Года культуры», на ней будет представлено более 100 ювелирных изделий и других изделий из жемчуга родом из Средней Азии, 50 из которых никогда ранее не выставлялись. Проект Музеев Катара проводится Всемирным алмазным музеем (World Diamond Museum) в выставочном центре Московского государственного исторического музея. Она будет проходить с 11 июля по 1 октября 2018 года.Выставка, которая является одной из флагманских инициатив Музеев Катара и первой передвижной выставкой, организованной институтом, была создана для ознакомления посетителей с историей и преобразующей ролью индустрии жемчуга в истории Катара и всего мира. Выставка рассказывает о промысле жемчуга в Катаре, предоставляя более подробную информацию о древних приемах и техниках, которые использовали ныряльщики за жемчугом, а также дает представление о торговле жемчугом в заливе. «Жемчуг: Сокровища морей и рек» уже шестой раз путешествуют по всему миру. В прошлый раз выставка была проведена в Китае в рамках Года культуры Катара в Китае 2016.Куратор выставки доктор Юбер Бари (Hubert Bari), комментируя выставку, заявил: «С давних пор жемчуг вдохновлял художников и творцов своей неброской элегантностью и тайной. Эта разнообразная выставка ответит на многие вопросы, окружающие эти природные чудеса, приглашая посетителей принять участие в захватывающем путешествии в историю добычи жемчуга и торговли жемчугом в Катаре. Выставка является главным событием Года культуры Катара в России 2018, она расскажет о том, как две великие культуры исторически пересекаются неожиданным образом, используя жемчуг в традиционных украшениях и ювелирных изделиях. Мы надеемся, что это поможет нашим людям и странам еще больше сблизиться».