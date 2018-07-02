Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
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«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
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25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
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13 июня 2018
Всемирный алмазный музей проведет Выставку жемчуга Катара в Москве
Фото: Музеи Катара
Выставка, которая является одной из флагманских инициатив Музеев Катара и первой передвижной выставкой, организованной институтом, была создана для ознакомления посетителей с историей и преобразующей ролью индустрии жемчуга в истории Катара и всего мира. Выставка рассказывает о промысле жемчуга в Катаре, предоставляя более подробную информацию о древних приемах и техниках, которые использовали ныряльщики за жемчугом, а также дает представление о торговле жемчугом в заливе. «Жемчуг: Сокровища морей и рек» уже шестой раз путешествуют по всему миру. В прошлый раз выставка была проведена в Китае в рамках Года культуры Катара в Китае 2016.
Фото: Музеи Катара
Куратор выставки доктор Юбер Бари (Hubert Bari), комментируя выставку, заявил: «С давних пор жемчуг вдохновлял художников и творцов своей неброской элегантностью и тайной. Эта разнообразная выставка ответит на многие вопросы, окружающие эти природные чудеса, приглашая посетителей принять участие в захватывающем путешествии в историю добычи жемчуга и торговли жемчугом в Катаре. Выставка является главным событием Года культуры Катара в России 2018, она расскажет о том, как две великие культуры исторически пересекаются неожиданным образом, используя жемчуг в традиционных украшениях и ювелирных изделиях. Мы надеемся, что это поможет нашим людям и странам еще больше сблизиться».
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