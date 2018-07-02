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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

Сегодня

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

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13 июня 2018

Природа подарила России алмаз в форме футбольного мяча

Сегодня
Новости
АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщила о находке алмаза в форме футбольного мяча, который был добыт 4 июля на трубке Карпинского-1 в Архангельской области. Ее разрабатывает дочерняя компания АЛРОСА – ПАО «Севералмаз». Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5 х 3,2 мм.

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Фото: АЛРОСА


«Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые», - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
Губернатор Архангельской области, где был добыт алмаз, предложил назвать камень "Игорь Акинфеев" в честь вратаря сборной России по футболу. "Примечательно, что алмаз был обнаружен накануне четвертьфинала, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева", - сказал глава региона Игорь Орлов.

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