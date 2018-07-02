Природа подарила России алмаз в форме футбольного мяча

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Фото: АЛРОСА

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщила о находке алмаза в форме футбольного мяча, который был добыт 4 июля на трубке Карпинского-1 в Архангельской области. Ее разрабатывает дочерняя компания АЛРОСА – ПАО «Севералмаз». Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5 х 3,2 мм.«Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые», - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.Губернатор Архангельской области, где был добыт алмаз, предложил назвать камень "Игорь Акинфеев" в честь вратаря сборной России по футболу. "Примечательно, что алмаз был обнаружен накануне четвертьфинала, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева", - сказал глава региона Игорь Орлов.