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04 июня 2018

GIA протестировал крупный розово-оранжевый синтетический бриллиант

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Розово-оранжевый синтетический бриллиант, полученный методом химического осаждения из паровой фазы (CVD) компаниейUnique Lab Grown Diamond Inc.) в Нью-Йорке, был протестирован Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA). Камень «имеет некоторые незаурядные геммологические особенности», согласно лабораторным заметкам института.

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Фото: GIA


Этот квадратный бриллиант, интенсивно-фантазийного розово-оранжевого цвета, типа IIa весит 5,01 карата. Он признан самым крупным розовым синтетическим бриллиантом в мире. Цвет распределен равномерно по всему камню. Считается, что камень не был обработан методом высоких давлений и температур (HPHT) после его создания для улучшения цвета, сообщил GIA.
«Сочетание размера, цвета и чистоты делают этот бриллиант, полученный методом химического осаждения из паровой фазы, самым примечательным синтетическим камнем, протестированным GIA», - сообщил институт.

Виктория Кири, Rough&Polished

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