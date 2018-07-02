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04 июня 2018

Rio Tinto запускает в Индии кампанию «Настоящий, как ты» для увеличения популярности бриллиантов

Вчера
Новости

news_06072018_riotinto.pngRio Tinto запустила в Индии кампанию, которая обратит внимание покупателей на доступные свадебные и модные ювелирные изделия, в которых используются алмазы, добытые на руднике компании Аргайл (Argyle) в Австралии, сообщает Rapaport.
Согласно данным агентства, ювелирные изделия, представленные в кампании «Настоящий, как ты», будут доступны в магазинах 63 ритейлеров. В украшениях будут использоваться необработанные алмазы, также известные в Индии как чакри.
Все камни, использованные в коллекции, можно будет отследить на всех этапах производства -  от их добычи до использования в изделии.
«На сегодняшний день потребитель хочет знать, где были добыты материалы, использованные для изготовления изделия. Австралийская алмазная программа отмечает алмазное наследие  Rio Tinto и происхождение камней из безопасного и отслеживаемого источника», - процитировало агентство Викрама Мерчанта (Vikram Merchant), директора по продажам алмазов и маркетингу Rio Tinto.

Виктория Кири, Rough&Polished 

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