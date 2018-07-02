Rio Tinto запускает в Индии кампанию «Настоящий, как ты» для увеличения популярности бриллиантов

Вчера

Rio Tinto запустила в Индии кампанию, которая обратит внимание покупателей на доступные свадебные и модные ювелирные изделия, в которых используются алмазы, добытые на руднике компании Аргайл (Argyle) в Австралии, сообщает Rapaport.

Согласно данным агентства, ювелирные изделия, представленные в кампании «Настоящий, как ты», будут доступны в магазинах 63 ритейлеров. В украшениях будут использоваться необработанные алмазы, также известные в Индии как чакри.

Все камни, использованные в коллекции, можно будет отследить на всех этапах производства - от их добычи до использования в изделии.

«На сегодняшний день потребитель хочет знать, где были добыты материалы, использованные для изготовления изделия. Австралийская алмазная программа отмечает алмазное наследие Rio Tinto и происхождение камней из безопасного и отслеживаемого источника», - процитировало агентство Викрама Мерчанта (Vikram Merchant), директора по продажам алмазов и маркетингу Rio Tinto.



Виктория Кири, Rough&Polished