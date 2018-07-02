Алмазно-бриллиантовые сообщества Израиля и Индии будут работать в направлении развития торговли

05 июля 2018

Фото: IDI

Президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Йорам Дваш (Yoram Dvash) провел на этой неделе встречу с главным министром Гуджарата Виджаем Рупани (Vijay Rupani) в здании IDE для того, чтобы обсудить преимущества тесного сотрудничества алмазных секторов Израиля и Индии, а также способы улучшения бизнес-связей отраслей этих двух стран, говорится в пресс-релизе, распространенном Израильским алмазным институтом (Israel Diamond Institute, IDI).Хотя обе стороны подчеркнули важность сотрудничества израильского и индийского алмазных сообществ, Дваш отметил, что существуют сложности из-за 6% налога, который наложило правительство Индии на торговлю бриллиантами.«Налог усложняет ситуацию для индийских диамантеров, которые покупают бриллианты в Израиле, и для израильских диамантеров, которые хотят вести торговлю со своими индийскими партнерами», - заявил он.Дваш также отметил, что снижение налога и свободная торговля представляют взаимный интерес как для индийской, так и для израильской алмазно-бриллиантовой отрасли.