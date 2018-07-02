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Алмазно-бриллиантовые сообщества Израиля и Индии будут работать в направлении развития торговли
Фото: IDI
Хотя обе стороны подчеркнули важность сотрудничества израильского и индийского алмазных сообществ, Дваш отметил, что существуют сложности из-за 6% налога, который наложило правительство Индии на торговлю бриллиантами.
«Налог усложняет ситуацию для индийских диамантеров, которые покупают бриллианты в Израиле, и для израильских диамантеров, которые хотят вести торговлю со своими индийскими партнерами», - заявил он.
Дваш также отметил, что снижение налога и свободная торговля представляют взаимный интерес как для индийской, так и для израильской алмазно-бриллиантовой отрасли.
Виктория Кири, Rough&polished
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