Эксклюзив
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Ботсванская Okavango Diamond участвует в программе GIA «М2М»
M2M является цифровой платформой, которая использует уникальную возможность GIA с научной точки соотносить алмазы с уже ограненными камнями, предоставляя информацию о каждом этапе цепочки производства, которая рассказывает увлекательную историю путешествия камня.
Институт сообщил, что подборка алмазов ODC прошла оценку для программы M2M, и они будут выставлены на аукционе компании в этом месяце.
«Платформа М2М позволяет ODC и нашим покупателям наконец-то поделиться с потребителями великим наследием и историей алмазов Ботсваны, а также положительным вкладом, который она вносит в общество, - заявил управляющий директор ODC Маркус тер Хаар (Marcus ter Haar). – Это важный шаг на пути к подтверждению происхождения алмазов, мы думаем, что он принесет пользу для клиентов, ритейлеров и в конечном счете для потребителей».
ODC, которая имеет доступ к 15% алмазов производства Debswana, реализует продукцию на сумму, превышающую $500 млн в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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