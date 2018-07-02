Ботсванская Okavango Diamond участвует в программе GIA «М2М»

05 июля 2018

Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) заявил, что ботсванская компания Okavango Diamond Company (ODC) принимает участие в его программе M2M (добыча-рынок) в качестве экспериментальной инициативы.

M2M является цифровой платформой, которая использует уникальную возможность GIA с научной точки соотносить алмазы с уже ограненными камнями, предоставляя информацию о каждом этапе цепочки производства, которая рассказывает увлекательную историю путешествия камня.

Институт сообщил, что подборка алмазов ODC прошла оценку для программы M2M, и они будут выставлены на аукционе компании в этом месяце.

«Платформа М2М позволяет ODC и нашим покупателям наконец-то поделиться с потребителями великим наследием и историей алмазов Ботсваны, а также положительным вкладом, который она вносит в общество, - заявил управляющий директор ODC Маркус тер Хаар (Marcus ter Haar). – Это важный шаг на пути к подтверждению происхождения алмазов, мы думаем, что он принесет пользу для клиентов, ритейлеров и в конечном счете для потребителей».

ODC, которая имеет доступ к 15% алмазов производства Debswana, реализует продукцию на сумму, превышающую $500 млн в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished