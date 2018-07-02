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04 июня 2018
АЛРОСА реализовала крупные алмазы на аукционе во Владивостоке на $17 млн
Фото: АЛРОСА
Компания получила суммарную выручку в размере $17 млн от продажи 121 камня ювелирного качества общей массой 2000 карат.
В торгах принимали участие компании из России, Гонконга, Бельгии, Израиля, Индии, ОАЭ, КНР и США. Победителями по разным позициям признаны 36 фирм.
«Результаты прошедшего аукциона в очередной раз подтверждают, что Владивосток сегодня - это успешно развивающийся центр российского алмазного бизнеса. В наших торгах здесь участвуют клиенты из разных стран, в том числе из Китая и США, лидирующих по потреблению ювелирных изделий с бриллиантами. Июньский аукцион завершился с хорошей премией к стартовой цене - она была превышена в 1,8 раза», - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
Филиал АЛРОСА во Владивостоке был создан в 2016 году по решению в целях развития Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года.
В 2017 году на аукционах и тендерах во Владивостоке были реализованы камни на общую сумму более $70 млн. На первом в 2018 году аукционе алмазов специальных размеров, который прошел в мае, выручка от продажи составила $14,8 млн. До конца 2018 года АЛРОСА проведет еще два аукциона во Владивостоке - в сентябре и ноябре.
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