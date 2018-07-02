Stornoway возобновляет работу на шахте Ренар после местного лесного пожара

04 июля 2018

Фото: Stornoway

Stornoway Diamond сообщила, что работы на ее алмазном руднике Ренар (Renard), будут возобновлены сегодня после того, как компания приостановила деятельность по добыче алмазов из-за вспыхнувшего местного лесного пожара, сообщается в пресс-релизе, распространённом компанией.Компания начала сегодня отправлять на рудник людей и надеется возобновить все работы по добыче алмазов.«За последние 48 часов проливные дожди и смещение ветров помогли сдержать пожары к югу от аэропорта Clarence and Abel Swallow, что позволило отправить сотрудников шахты на рудник Ренар», - сообщила Stornoway.Алмазный рудник Ренар является первой производящей шахтой Квебека и шестой шахтой Канады.