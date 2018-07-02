Эксклюзив
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
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25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
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13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
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04 июня 2018
Stornoway возобновляет работу на шахте Ренар после местного лесного пожара
Фото: Stornoway
Компания начала сегодня отправлять на рудник людей и надеется возобновить все работы по добыче алмазов.
«За последние 48 часов проливные дожди и смещение ветров помогли сдержать пожары к югу от аэропорта Clarence and Abel Swallow, что позволило отправить сотрудников шахты на рудник Ренар», - сообщила Stornoway.
Алмазный рудник Ренар является первой производящей шахтой Квебека и шестой шахтой Канады.
Виктория Кири, Rough&Polished
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