Мафия сорвала эфиопские операции по добыче изумрудов Gemfields

04 июля 2018

Pallinghurst, которая на следующей неделе будет переименована в Gemfields, заявила, что мафиозная группировка, которая состояла из 300-500 человек, сорвала операции по разработке месторождений Web Gemstone Mining, WGM), эфиопской компании, которой добытчик изумрудов владеет на 75%.WGM имеет лицензию на разведку изумрудов на участке общей площадью 200 квадратных километров и потенциальной длиной залежи изумрудов по простиранию 27 километров.Компания сообщила, что мотивы нападения пока что неясны, но предположительно бандитская группировка была направлена фракцией, которая хочет заполучить часть лицензии WGM.«WGM поддерживает связь с местными и центральными властями, и ей сообщили, что местные органы будут охранять лагерь и объекты по добыче изумрудов WGM, а также лагерь, который используется подрядчиками WGM, - сообщила Pallinghurst. – WGM осознает, что следует также защитить операции по выборке проб».Gemfields приобрела долю в WGM в феврале 2015 года.