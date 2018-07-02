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04 июня 2018
ZCDC добыла за первое отчетное полугодие 1,5 млн каратов
Фото: ZCDC
Газета Standard процитировала генерального директора компании Морриса Мпофу (Morris Mpofu), который сообщил, что уровень добычи ZCDC планируется увеличить до 3,5 млн каратов в этом году по сравнению с 1,7 млн каратов, добытых в прошлом году.
«Уже прошло полгода, и мы смогли добыть больше половины от намеченного уровня производства, что означает, что такой отметки реально достичь», - заявил он.
Компания произвела 751 303 карата в первом квартале этого года по сравнению с установленной компанией целью в 600 000 каратов.
«Zimbabwe Consolidated Mining Company имеет Программу развития к 2025 году, по которой планируется инвестировать в общей сложности $400 млн с 2018 по 2015 для наращивания необходимого потенциала на всех этапах производственной цепочки, начиная с разработки и добычи до обработки и создания стоимости алмазов», - сообщил Мпофу.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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