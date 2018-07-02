ZCDC добыла за первое отчетное полугодие 1,5 млн каратов

04 июля 2018

Фото: ZCDC

Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) заявила, что произвела более 1,5 млн каратов алмазов с начала января.Газета Standard процитировала генерального директора компании Морриса Мпофу (Morris Mpofu), который сообщил, что уровень добычи ZCDC планируется увеличить до 3,5 млн каратов в этом году по сравнению с 1,7 млн каратов, добытых в прошлом году.«Уже прошло полгода, и мы смогли добыть больше половины от намеченного уровня производства, что означает, что такой отметки реально достичь», - заявил он.Компания произвела 751 303 карата в первом квартале этого года по сравнению с установленной компанией целью в 600 000 каратов.«Zimbabwe Consolidated Mining Company имеет Программу развития к 2025 году, по которой планируется инвестировать в общей сложности $400 млн с 2018 по 2015 для наращивания необходимого потенциала на всех этапах производственной цепочки, начиная с разработки и добычи до обработки и создания стоимости алмазов», - сообщил Мпофу.