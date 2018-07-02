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04 июня 2018

Китай будет отправлять свои крупные алмазы на огранку в Израиль

04 июля 2018
Новости
Новый производственный объект, который строится на территории Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Израильским алмазным институтом (Israel Diamond Institute, IDI) и IDE, будет гранить крупные алмазы из Китая.
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) и президент Шанхайской алмазной биржи Линь Цянь (Lin Qiang) провели на прошлой неделе встречу, на которой они подписали Меморандум о взаимопонимании между двумя биржами. Согласно Меморандуму, страны обязуются сотрудничать, предоставляя площадки и офисы для торговли, облегчая доступ сотрудников к биржам, а также предоставляя доступ к курсам, которые проводит каждая биржа. В рамках соглашения страны будут помогать друг другу развивать их алмазные отрасли.
«Это очень необычная ситуация, когда китайские диамантеры будут отправлять свои крупные алмазы на огранку в Израиль. Это свидетельствует о том, что израильские огранщики и технологические достижения в алмазном секторе обладают достаточно известной квалификацией, - заявил президент IDE Йорам Дваш. – Создание нового завода для огранки крупных камней является частью технологического прогресса, который мы стараемся внедрить в IDE, запуская крупнейший онлайн-магазин по продаже бриллиантов в мире. Технология – это способ вывести отрасль на дорогу успеха в будущем, особенно в свете проблем, с которыми мы сталкиваемся».
IDE и IDI вложили $3 млн в строительство нового завода для огранки крупных алмазов, который будет являться самым технологически развитым объектом в мире.

Виктория Кири, Rough&Polished

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