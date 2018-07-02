Rockwell не может предоставить аудированные результаты о финансовом положении компании на конец года

03 июля 2018

Rockwell Diamonds не смогла предоставить аудированную версию отчетов финансового года, который закончился 28 февраля 2018 года. Финансовые результаты ожидались к 30 июня этого года.

Компания не предоставила результаты из-за текущих финансовых ограничений компании и отсутствия определенности относительно результата процесса ликвидации подразделения компании в Южной Африке, который повлияет на привлечение финансирования для рассмотрения и завершения приобретения акций у акционеров.

Акции Rockwell были сняты с торгов на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange) в августе 2017 года, а в настоящий момент представлены на NEX, отдельной площадке биржи TSX Venture.

Также акции компании все еще размещены на Фондовой бирже Йоханнесбурга (Johannesburg Stock Exchange Limited) в Южной Африке, но торговля акциями фирмы была приостановлена с 24 марта 2017 года.

Rockwell заявила, что все еще находится в процессе обсуждения с инвесторами о том, чтобы избавиться от финансирования своего подразделения на Каймановых островах, N9C, главным активом которого являются акции Rockwell RSA.

«Эта сделка зависит от удачного приобретения всех участков одним инвестором всех трех подразделений, - сообщила компания. – Выручка от таких продаж пойдет на счет компании для того, чтобы она решила вопросы со своими коммерческими кредиторами и предложила акционерам приобрести свои акции в ходе частной сделки».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished