Petra заявила, что 95% новых акций было подписано

03 июля 2018

Фото: Petra Diamonds

Petra Diamonds заявила, что получила подтверждение согласия на выпуск 95% новых акций. Компания сообщила в мае, что акционеры получат пять акций за каждые восемь, которыми они владеют.Petra, которая ведет добычу алмазов в Южной Африке и Танзании, выпустила 332,8 млн акций стоимостью 40 пенсов каждая.Компания собиралась привлечь $178 млн, чтобы выплатить часть своей задолженности, которая составляла $622 млн по состоянию на конец марта.Petra сообщила, что подписчики получили 16,7 млн новых акций, что представляет 5% новых акций по цене 56,25 пенса за каждую.Подписчики получили акции с помощью организаторов выпуска ценных бумаг компании и гарантов, которые включали в себя RBC Capital Markets, Barclays Bank и BMO Capital Markets.Компания заявила, что привлеченные средства от размещения новых акций будут выплачены без учета процентов тем, чьи права утратили силу в соответствии с установленными новыми акциями условиями соразмерно потерявшему силу их временному размещению акций.Petra отметила, что отдельные суммы менее £5 не будут выплачены таким лицам, а пойдут на счет компании.