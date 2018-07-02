АЛРОСА объявляет о новых назначениях руководителей в Дубае и Владивостоке

03 июля 2018

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, объявляет о новых назначениях в зарубежной торговой компании Alrosa East DMCC в Дубае и в филиале во Владивостоке.

Торговое представительство АЛРОСА в Дубае возглавил Роман Кондратьев, который успешно прошел внутрикорпоративный конкурс по отбору кандидатов. Он обладает большим опытом работы в АЛРОСА, на последней должности в компании занимался работой с дочерними обществами.

Роман Кондратьев заменит на этом посту Дмитрия Чижова, который продолжит работу в подразделении по экспортной реализации Единой Сбытовой Организации (ЕСО) АЛРОСА.

В должности директора Alrosa East DMCC Роман Кондратьев будет курировать вопросы взаимодействия с клиентами и местными отраслевыми организациями ОАЭ, отвечать за проведение аукционов и тендеров на площадке в Дубае, сбор, подготовку и анализ оперативной информации о тенденциях на этом рынке.

Кроме того, новым директором филиала компании во Владивостоке будет назначен Семен Лаврентьев, ранее возглавлявший предприятие АЛРОСА «Коммерал». Он также состоял в кадровом резерве по итогам внутрикорпоративного конкурса. Семен Лаврентьев пришел на смену Алексею Иванову, контракт с которым истекает 2 июля 2018 года.

Семен Лаврентьев продолжит развивать основные направления деятельности дальневосточной площадки АЛРОСА, включая привлечение клиентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и расширение деятельности компании в Евразийском алмазном центре (ЕАЦ). Он также займется выстраиванием полного цикла функционала филиала компании и ЕАЦ.

«Я хотел бы поздравить Романа Кондратьева и Семена Лаврентьева с назначением. В своих новых должностях они будут курировать деятельность, направленную на увеличение продаж, привлечение новых клиентов и укрепление положительного имиджа АЛРОСА. Дубай и Владивосток – важные для нас площадки, учитывая стремительное развитие Дубая как центра мировой алмазной торговли и выгодное расположение Владивостока в части сотрудничества с клиентами из АТР. Также благодарю Алексея Иванова и Дмитрий Чижова за их значительный вклад в развитие торговых площадок компании и расширение ее присутствия на международном алмазном рынке», - прокомментировал назначения член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.

В 2017 году на тендерах и аукционах в Дубае АЛРОСА реализовала алмазного сырья на сумму около $40 млн.

Филиал АЛРОСА во Владивостоке был создан в 2016 году по решению Наблюдательного совета компании в целях развития Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года. В 2017 году суммарная выручка АЛРОСА от реализации алмазов на тендерах и аукционах во Владивостоке составила более $70 млн.