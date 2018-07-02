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Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
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Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
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Mountain Province Diamonds объявляет результаты пятого цикла продаж алмазов, 2018
Фото: Mountain Province
«Наш пятый цикл продаж получил положительные результаты благодаря высокому спросу на рынке алмазов, - заявил Рейд Маки (Reid Mackie), вице-президент компании по маркетингу. – Этот спрос поддерживается стабильными поставками алмазов и хорошими результатами ритейлеров на основных потребительских рынках. На нашем пятом тендере спрос потребителей и конкуренция на торгах были особенно высокими на крупные камни. Цены на эти категории товаров снова выросли на низкий двузначный процент по сравнению с предыдущими торгами».
Mountain Province также отметила высокий интерес к алмазу весом 95 каратов, который был добыт на совместном предприятии компании во время производственного разделения.
Мистер Маки отметил: «Спрос покупателей на алмаз массой 95 каратов превзошел все ожидания. Окончательная цена больше чем вдвое превысила самую высокую цену за одиночный алмаз, предложенную в течение предыдущих торгов. Чтобы сохранить конфиденциальность покупателя, мы не будем разглашать более подробную информацию».
Виктория Кири, Rough&Polished
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