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Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
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Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
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Newfield достигла значительного прогресса на алмазном проекте Тонго
Проектно-изыскательные работы, сообщила Newfield, более точно определят технические требования проекта Тонго, а также предоставят оптимизированный проект подземной шахты и формат очистных сооружений.
Эти работы также уточнят оценку окончательных капитальных расходов и бюджет на эксплуатационные издержки на проекте.
Генеральный директор компании Майк Линн (Mike Lynn) заявил, что кампания по эксплуатационному бурению шахты вместе с проектно-изыскательными работами будет проведена в следующем месяце.
«Данная кампания по эксплуатационному бурению также поспособствует более точной оценке минеральных ресурсов для проекта позднее в этом году, - заявил он. - … мы полностью сосредоточены на быстром развитии алмазного проекта Тонго в Сьерра-Леоне, чтобы начать на нем операции по добыче алмазов».
Кампания по бурению имеет своей целью определить геологическую природу и морфологию кимберлитов Кунду (Kundu), Ландо (Lando) и Тонго на первых двух уровнях в соответствии с планом подземной разработки каждого кимберлита.
На данный момент пробурено около 95 скважин глубиной 8 206 метров, а через кимберлит проходят 87 скважин.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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