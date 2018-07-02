Newfield достигла значительного прогресса на алмазном проекте Тонго

02 июля 2018

Newfield Resources, которая в апреле подписала договор о слиянии с Stellar Diamonds, заявила, что достигла значительного прогресса на своем флагманском алмазном проекте Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне, проведя комплексные проектно-изыскательные работы (front end engineering, FEED), которые планируется завершить в четвертом квартале.Проектно-изыскательные работы, сообщила Newfield, более точно определят технические требования проекта Тонго, а также предоставят оптимизированный проект подземной шахты и формат очистных сооружений.Эти работы также уточнят оценку окончательных капитальных расходов и бюджет на эксплуатационные издержки на проекте.Генеральный директор компании Майк Линн (Mike Lynn) заявил, что кампания по эксплуатационному бурению шахты вместе с проектно-изыскательными работами будет проведена в следующем месяце.«Данная кампания по эксплуатационному бурению также поспособствует более точной оценке минеральных ресурсов для проекта позднее в этом году, - заявил он. - … мы полностью сосредоточены на быстром развитии алмазного проекта Тонго в Сьерра-Леоне, чтобы начать на нем операции по добыче алмазов».Кампания по бурению имеет своей целью определить геологическую природу и морфологию кимберлитов Кунду (Kundu), Ландо (Lando) и Тонго на первых двух уровнях в соответствии с планом подземной разработки каждого кимберлита.На данный момент пробурено около 95 скважин глубиной 8 206 метров, а через кимберлит проходят 87 скважин.