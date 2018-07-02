Lucapa добыла желтый алмаз весом 89 каратов на руднике Мотаэ

02 июля 2018

Lucapa Diamond добыла желтый алмаз весом 89 каратов на алмазном проекте Мотаэ (Mothae) в Лесото, которым компания владеет на 70%, в преддверии ввода в эксплуатацию обогатительной фабрики во второй половине года.

Компания заявила, что алмаз был добыт во время проведения текущей программы выборки проб, и строительство новой обогатительной фабрики идет в соответствии с графиком.

«Добыв желтый алмаз весом 25 каратов из нетронутой ранее зоны перешейка во время проведения нашей программы по выборке проб, мы рады сообщить, что этот алмаз массой 89 каратов был добыт из юго-восточной зоны рудника, участка кимберлитовой трубки Мотаэ, где проводилось первоначальное тестирование в недостаточном объеме, - заявил генеральный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). – Это увеличивает нашу веру в Мотаэ. Это также оправдывает решение Lucapa привлечь ресурсы для дополнительной программы по выборке проб, так как строительство нашей новой обогатительной установки, перерабатывающей 150 тонн руды в час, идет в соответствии с планом, который предусматривает ее введение в эксплуатацию во второй половине этого года».

Программа по выборке проб на Мотаэ была проведена для расширения и улучшения текущей оценки ресурсов по JORC. Lucapa обработала зоны кимберлитовой трубки, которые не были включены в оценку ресурсов, а также участки, где компания провела первоначальные работы по выборке проб в недостаточном объеме.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



