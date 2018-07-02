АЛРОСА реализовала крупные алмазы в Гонконге на $10,4 млн

02 июля 2018

Фото: АЛРОСА

АЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, подвела итоги аукциона в Гонконге по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата). Компания получила суммарную выручку от реализации в размере $10,4 млн, что более чем в 1,5 раза превысило стартовую цену.Всего было реализовано 100 лотов ювелирного качества общим весом 1550 карат. В аукционе приняли участие компании из крупнейших центров алмазной торговли, включая Гонконг, Бельгию, Израиль, Индию, ОАЭ и Россию. Победителями по разным лотам признаны 28 фирм.«Мы успешно провели второй в этом году аукцион на торговой площадке в Гонконге, являющемся одним из ключевых регионов в нашем бизнесе. Состав компаний – участников торгов получился довольно разнообразный, мы пригласили более 80 фирм, география которых охватывает практически все мировые алмазные центры. Осенью в Гонконге состоится наш третий аукцион, куда мы также планируем привезти интересный ассортимент», - отметил член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.На сентябрь 2018 года АЛРОСА запланировала аукцион в Гонконге в рамках ювелирной выставки Hong Kong Jewellery & Gem Fair.