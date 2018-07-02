Эксклюзив
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
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25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
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04 июня 2018
АЛРОСА реализовала крупные алмазы в Гонконге на $10,4 млн
Фото: АЛРОСА
Всего было реализовано 100 лотов ювелирного качества общим весом 1550 карат. В аукционе приняли участие компании из крупнейших центров алмазной торговли, включая Гонконг, Бельгию, Израиль, Индию, ОАЭ и Россию. Победителями по разным лотам признаны 28 фирм.
«Мы успешно провели второй в этом году аукцион на торговой площадке в Гонконге, являющемся одним из ключевых регионов в нашем бизнесе. Состав компаний – участников торгов получился довольно разнообразный, мы пригласили более 80 фирм, география которых охватывает практически все мировые алмазные центры. Осенью в Гонконге состоится наш третий аукцион, куда мы также планируем привезти интересный ассортимент», - отметил член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
На сентябрь 2018 года АЛРОСА запланировала аукцион в Гонконге в рамках ювелирной выставки Hong Kong Jewellery & Gem Fair.
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