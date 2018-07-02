Dominion Diamond Mines проведет алмазный аукцион совместно с I.Hennig Tenders

29 июня 2018

Канадская алмазодобывающая корпорация Dominion Diamond Mines в сотрудничестве с I.Hennig Tenders, независимым оператором международных алмазных тендеров, объявила о проведении аукциона цветных алмазов и неполированных камней весом выше 10,8 карата.

Онлайн-торги состоятся 19 июля. Участие в аукционе доступно только по приглашению.

На торги будут выставлены исключительные фантазийные алмазы желтого цвета, добытые за последнее время на кимберлитовой трубе Мизери (Misery) рудника Экати (Ekati) в Северо-Западных территориях Канады. Ожидается, что это будет последний аукцион этих исключительных цветных алмазов в предстоящие 18 месяцев.

Просмотры организует I.Hennig Tenders. Они будут проходить как в Бельгии (Антверпен), так и в Израиле (Рамат-Ган).

Просмотры в Антверпене запланированы с 5 по 11 июля, и в Рамат-Гане - с 15 по 18 июля 2018.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

