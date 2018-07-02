Акционеры АЛРОСА утвердили изменения в Устав и во внутренние документы компании

29 июня 2018

26 июня 2018 года в г. Мирном состоялось годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). В ходе собрания акционеры АЛРОСА утвердили внесение изменений в Устав и положения об органах управления и контроля компании.

Внесенные изменения повышают качество коммуникаций между участниками корпоративных отношений, предоставляют оперативный доступ к материалам заседаний, а также возможность электронного голосования на заседаниях и заочных голосованиях. Регламентировано использование информационных систем и файлообменных ресурсов или хранилищ данных, имеющихся в распоряжении компании.

АЛРОСА стремится соответствовать лучшим практикам корпоративного управления и расширяет автоматизацию работы Наблюдательного совета, комитетов при Наблюдательном совете, Правления, Ревизионной комиссии и других коллегиальных органов, переходит на безбумажный вариант ведения работы указанных органов компании.

Эти изменения свидетельствуют о положительной динамике уровня корпоративного управления в компании. АЛРОСА намерена и дальше повышать уровень корпоративной культуры, внедрять в свою деятельность передовые стандарты корпоративного управления и увеличивать скорость принятия управленческих решений.