Эксклюзив
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
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На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
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Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
АЛРОСА выставит на аукцион «футбольные» алмазы, имя для самого крупного выберут сами болельщики
Фото: АЛРОСА
АЛРОСА объявила открытый конкурс на лучшее «футбольное» имя для крупного алмаза, победитель которого получит билет на финальный матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Предложения болельщиков принимаются на сайте www.diamondsofrussia.ru. Победитель также получит сертификат о том, что факт извлечения этого алмаза назван по его идее.
Кристалл массой 76,53 карата был добыт на трубке «Интернациональная» в марте 2018 года. Это камень октаэдрической формы с желтоватым оттенком, он имеет размеры 29,05 х 28,29 х 25,33 мм.
Футбольный алмаз, получивший уникальное имя, станет ядром коллекции алмазов специальных размеров (массой от 10,8 карата и выше), которая будет продана на аукционе в Москве, стартующем 25 июня. Итоги аукциона будут подведены 30 июля. В коллекцию, помимо главного камня, входят еще 33 крупных алмаза.
«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ - знаковое событие для болельщиков не только в России, но и во всем мире. Начавшись недавно, он уже подарил людям много положительных эмоций и много неожиданных поворотов. Мы считаем, что алмазы этой коллекции будут особенно интересны нашим клиентам, поскольку это не просто камни, но и история за ними», - сказал член Правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
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