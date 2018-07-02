Эксклюзив
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Sarine поддерживает ответственные поставки алмазов и возможность отслеживания происхождения бриллиантов
Sarine активно поддерживает развитие блокчейн-технологий и участвует в инициативах по их развитию. Успех любого приложения блокчейн завит от заложенной в него информации, и определяющим фактором является то, насколько эта информация подлинная и была ли она предоставлена объективным и надежным источником, заявила компания.
Sarine уже обсудила вопрос ответственного отбора поставщиков алмазного сырья с ведущими в отрасли организациями, горняками, оптовиками и ритейлерами. Она затронула проблему попытки кражи ее интеллектуальной собственности и отметила потенциально серьезные последствия, которые могли бы отрицательно повлиять на импорт бриллиантов в США. Ведущие американские ритейлеры, включая Tiffany и Signet, предприняли меры, ужесточив договорные условия со своими поставщиками, а также пересмотрев кодексы поведения для защиты своей интеллектуальной собственности от посягательств.
Генеральный директор компании Дэвид Блок (David Block) отметил: «Мы рады, что вопросы ответственной поставки алмазов и возможности отслеживания происхождения бриллиантов обсуждаются должным образом, так как это ключ к обеспечению надежности отрасли, что напрямую связано с ростом привлекательности бриллианта для современного, информированного покупателя. Sarine продолжит активно защищать свою интеллектуальную собственность и работать с отраслевыми организациями и ритейлерами, чтобы убедиться, что бриллианты закупаются из ответственных источников».
Виктория Кири, Rough&Polished
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