Pallinghurst поменяет название на Gemfields Group

28 июня 2018

Фото: Pallinghurst Resources

Pallinghurst Resources, инвестирующая в сектор природных ресурсов компания, будет переименована в Gemfields Group после того, как во вторник инвесторы проголосовали за смену названия организации.Новое название начнет использоваться на Фондовой бирже Йоханнесбурга (Johannesburg Stock Exchange, JSE) с 11 июля.Pallinghurst сообщила о планах изменить название в марте в связи с тем, что компания сосредоточилась на добыче цветных драгоценных камней.Председатель компании Брайян Гилбертсон (Brian Gilbertson) заявил в апреле, что копания планирует развить свое предприятие Gemfields в «De Beers в мире цветных камней».Он сообщил, что компания будет поддерживать операции по добыче камней с помощью «уникальной и лидирующей в отрасли» аукционной платформы, разработок в сфере удостоверяющих происхождение камней технологий, а также будет проводить активные маркетинговые кампании, чтобы повысить спрос на цветные драгоценные камни.Gilbertson отметил, что Pallinghurst сократила программу дорогостоящего международного расширения, чтобы сфокусироваться на оптимизации своих двух главных проектов по горной добыче – Кагем (Kagem) в Замбии и Монтепуэз (Montepuez) в Мозамбике.