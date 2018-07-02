Tango приобрела больше оборудования для обработки отвалов на руднике Оэна

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Фото: Tango Mining
Компания заявила, что установка, включая новый дизельный генератор мощностью 260 кВА, будет использована для переработки отвалов и остатков породы от предыдущих операций по добыче алмазов.
Tango сообщила, что Bluedust 7 Proprietary намерена использовать установку в дополнение к существующему производству и оборудованию для переработки, чтобы увеличить производственную мощность, уделяя особое внимание переработке отвалов.
В апреле компания заявила, что введение установки в эксплуатацию идет в соответствии с планом, и она начнет работать сегодня (27 июня).
Алмазы, полученные в ходе переработки, пойдут «на счет компании», сообщила Tango.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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