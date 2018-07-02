Tango приобрела больше оборудования для обработки отвалов на руднике Оэна

27 июня 2018

Фото: Tango Mining

Tango Mining приобрела и ввела в эксплуатацию перерабатывающую установку, в которую входят два 16-футовых конвейера суммарной пропускной способностью 120 тонн в час, на своем алмазном руднике Оэна (Oena) в Южной Африке.Компания заявила, что установка, включая новый дизельный генератор мощностью 260 кВА, будет использована для переработки отвалов и остатков породы от предыдущих операций по добыче алмазов.Tango сообщила, что Bluedust 7 Proprietary намерена использовать установку в дополнение к существующему производству и оборудованию для переработки, чтобы увеличить производственную мощность, уделяя особое внимание переработке отвалов.В апреле компания заявила, что введение установки в эксплуатацию идет в соответствии с планом, и она начнет работать сегодня (27 июня).Алмазы, полученные в ходе переработки, пойдут «на счет компании», сообщила Tango.